Na téma záměru stavby drůbežárny uspořádali v Písečném v těchto dnech veřejnou diskuzi. "Jsem toho názoru, že farmy patří na venkov. Bude to navíc více než dva kilometry od obce Písečné, stejně tak od Slavětína, přes kilometr je to do Václavova a necelé dva kilometry do Modletic. Jsou to dostatečné vzdálenosti, vzhledem k nějakým obavám kvůli zápachu," doplnil starosta Písečného Petr Bouška, který je sám zemědělský inženýr a tato problematika je mu blízká. "Vím, že současné technologie jsou moderní a šetrné k životnímu prostředí. Pan Kolář má v Rancířově robotickou stáj na krávy, moderní drůbežárny na Moravě a v Hejnicích. Myslím, že je kolem záměru zbytečná hysterie," poznamenal starosta. Za liché považuje takové obavy i majitel RHEA Holdingu Josef Kolář. "Panika přichází od jedné rodiny, která sem dojíždí z Prahy a nebo pak od těch, kteří nás cítí jako konkurenci. Velká většina lidí na setkání v Písečné nás podpořila potleskem. Vyjadřovala se podpora s tím, že tady zaměstnáváme 33 lidí. Přitom ještě před několika lety byla nezaměstnanost v obci taková, že byli více než třicátí v okrese a dnes už jsou devátí," nechal se slyšet podnikatel.

Jedním z odpůrců záměru stavby drůbežárny je Radomír Adámek, který vlastní v nedalekých Modleticích nemovitost. "Nemám nic proti zemědělské výrobě. Jenže tady se nebavíme o farmě, ale o fabrice na výrobu masa. Naveze se tam 500 tisíc kuřat měsíčně, během 28 dní je vykrmí a poté odvezou. Veškeré odpady se tam nebudou zpracovávat, ale vyvezou se na pole. Takovou ekologickou zátěž si ani nedokážu představit. Navíc sem přijede nějakých 400 kamionů ročně s krmením. Místo je také v bezprostřední blízkosti Moravské Dyje, která je prohlášená za evropsky významnou lokalitu," vysvětlil Radomír Adámek. Stejného názoru je i jedna z obyvatelek Písečného. "Sama doufám, že dojde třeba na referendum. Jedná se nám především o krajinný ráz a vidím to z ekologického hlediska. Informovala jsem se na drůbeží farmu v Hejnicích a řekli mi, že to sice nezapáchá každý den, ale v čase, kdy se začne vyvážet, nemáte šanci otevřít okno. Když už to musí být, tak ať se udělá menší provoz," řekla Deníku žena, která si nepřála být jmenována.

Záměr vybudování velkokapacitní drůbežárny a případnou změnu budoucího územního plánu bude na nejbližším jednání řešit zastupitelstvo Písečného. Pokud zastupitelé dají projektu zelenou, plánují odpůrci drůbežárny další kroky. "Otázka je, jak se to bude dát napadnout. Je to velmi čerstvé, ale zalarmoval jsem všechny právníky, které znám a už na tom nějakým způsobem pracují. Navíc předpokládám, že takový projekt se neobejde bez studie dopadu na životní prostředí, což bude další krok, jak se proti tomu minimálně ohradit nebo to celé zbrzdit," nastínil Radomír Adámek.