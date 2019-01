Jindřichohradecko– Kolem 150stromů usilnice před Kardašovou Řečicí a asi stovku stromů na silnici uVlkova, mezi Lomnicí nad Lužnicí a Veselím nad Lužnicí, vykáceli pracovníci najatých firem koncem minuléhotýdne.

Padající stromy pod náporem vichru jsou opravdu nebezpečné. | Foto: archiv Deníku

„Je to škoda, že mizí ty malebné brány z korun stromů kolem cest,“ říkají někteří lidé. Jiní jim však oponují tím, že jsou stromy nebezpečné a spousta dopravních nehod skončila kvůli stromům i smrtelně.

Kolem Kardašovy Řečice začalo kácení stromů už v minulém roce. „Stromy už byly staré a při silnějším větru ohrožovaly bezpečnost silničního provozu. Nechali jsme na ně udělat dendrologické posudky a na jejich základě byly vyhodnocené jako hodně nebezpečné, a to i proto, že jejich kořeny zasahují do krajnice,“ vysvětlil vedoucí údržby provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic Tomáš Voráček.

Podle jeho slov není vyloučeno, že bude kácení stromů pokračovat, protože u silnic daleko více trpí a jejich životnost se snižuje. Prořezávky včetně kácení plánují silničáři i na silnicích druhých a třetích tříd. „Hromadné kácení ale nebudeme zařizovat. Budeme kácet jen jednotlivé stromy, které jsou ve špatném stavu. Máme je vytipované po celé ploše okresu,“ vysvětlil ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Josef Tolkner.

Práce budou podle jeho slov prováděny, pokud to počasí dovolí, od tohoto měsíce až do konce března, tedy do konce vegetativního klidu stromů. Týká se to i prořezávek suchých větví, které už začaly v listopadu.

Na silnicích druhé a třetí třídy pracovníci správy a údržby silnic využívají financí, které ušetřili za teplý listopad. „Od tohoto týdne do začátku příštího budeme pokládat koberce mezi Dolní a Kostelní Radouní a část silnice z Hatína na Buk. Místy osazujeme i nová svodidla,“ upřesnil Josef Tolkner. V těchto místech by proto měli řidiči v uvedené době počítat s částečným omezením provozu.

Klasické údržbové práce, mezi které patří čistění příkopů, seřezávání krajnic, čištění stok v současné době provádějí jak pracovníci Ředitelství silnic a dálnic, tak i Správy a údržby silnic. „Jinak šetříme peníze na zimu, protože na jaře byla zima tužší a stála hodně peněz,“ uvedl Tomáš Voráček.