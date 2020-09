Strážkovice, Dasný a Češnovice nebo Lišov, jmenovaná místa mají jedno společné, v dohledné době se mají dočkat obchvatů. Přinesly by osvobození od většiny automobilového provozu.

Už v příštích týdnech chce Jihočeský kraj zahájit stavbu obchvatu u Strážkovic na trase České Budějovice – Trhové Sviny. Podle krajského radního pro investice Antonína Kráka už byl schválen zhotovitel, kterým bude společnost EUROVIA. Akce má vyjít na 116 milionů korun. „Stavba bude zahájena v lednu příštího roku. Vozovku o délce 2,127 kilometru tvoří dva jízdní pruhy, které budou rozšířeny o stoupací pruh o délce 700 metrů,“ popsal parametry budoucího obchvatu Antonín Krák. Zkušební provoz by měl začít v roce 2022.

Podle starostky Hany Halamové vznikne východně od obce směrem na Trocnov kruhová křižovatka a hlavní silnicí v obci nadále bude tah od Trocnova do Římova.

Za prací, do škol, za nákupy i za zábavou, ke všem zmíněným cestám stále častěji Jihočeši používají automobily. S větší intenzitou provozu se ale také zvyšuje dopravní zátěž, která v některých obcích na hlavních tazích už dlouho dosahuje kritické úrovně. V nejbližších letech by si ale mohli alespoň na několika místech v regionu oddechnout.

KOLONY

Třeba na trase České Budějovice – Písek se chystá obchvat Dasného a Češnovic, investorem bude Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Podle Niny Ledvinové, mluvčí ŘSD, má nová komunikace stát 1,9 miliardy korun. Obyvatelé Dasného čekají na obchvat dlouhé roky roky, kolony v obci jsou ve špičce nekonečné. „Určitě by nám pomohl,“ říká starostka Ludmila Kahounová. A v nadsázce s úsměvem dodává: „Jestli se toho jednou dočkáme“. Narůstající provoz nejenom, že obtěžuje hlukem nebo zplodinami, jde třeba i o bezpečí obyvatel. „Obec se trochu rozrůstá, máme tady víc dětí. Když jdou ráno na školní autobus nebo odpoledne přijedou ze školy, je to pro ně opravdu nebezpečné,“ upozorňuje Ludmila Kahounová na jeden z problémů a dodává, že malé děti proto většinou musejí doprovázet rodiče.

Dopravní poměry v Dasném se změní také v tom, že nová silnice „odřízne“ obec od Bezdreva, kam míří místní často na procházku. Vznikne proto nadjezd. Potřebovat jej budou i zemědělci, aby se dostali ke svým pozemkům.

CHODNÍK

Po jednáních s Pragoprojektem, který připravuje dokumentaci pro stavbu, bude ale nadjezd rozšířen, aby se na něj vešel i chodník pro pěší. „Rádi bychom vybudovali chodníky až do obce,“ dodává Ludmila Kahounová k možnému příspěvku Dasného k investici ŘSD. „Všechno je to o penězích,“ upozorňuje však starostka, že pro malou obec to bude velká zátěž. Pro pěší a třeba i cyklisty by ale byla zachována možnost bezpečné cesty na sever od Dasného. Od Českých Budějovic se přitom počítá až po Češňovice se čtyřpruhem, kde by na dělené vozovce mohla být povolena až rychlost 110 kilometrů v hodině. Stavba už má územní povolení a začít by mohla v roce 2022, záležet ale bude mimo jiné na výkupu pozemků.

Obchvat ŘSD připravuje i na trase Lišov – Vranín. Silnice o délce 9,3 km má stát 1,27 miliardy. Vykoupeno už je více než 50% pozemků a na přelomu roku mají začít práce na podkladech pro stavební povolení.

Za více než 260 milionů korun chce ŘSD začít na podzim stavět obchvat Chýnova. Realizace se plánuje na 26 měsíců. Centrem města projede třeba 15 000 aut denně.