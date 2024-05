Přístup ke speciální škole bude snadnější.Zdroj: Deník/Adam HudecPodívat se, jak se ulice proměnila, jsme vyrazili s jindřichohradeckým starostou Michalem Kozárem. První změny jsou znát hned u mostku u Mlýnské ulice a u spodního vstupu do zámecké zahrady.

„I na základě iniciativy městského architekta, pana Soukupa, došlo ke změně a posunutí vodícího pásu. Teď je vytvořený novým, komfortnějším způsobem. Jsou tu použité jiné kameny než ve zbytku ulice, a to zejména proto, aby se vozíčky lépe dostaly ke speciální základní škole,“ ukázal starosta. Na břehu také zmizelo přerostlé křoví, které tu a tam sloužilo coby nouzové toalety pro kolemjdoucí.

Na povrchu celé ulice lze nyní, po dokončení stavby, nalézt drobný černý štěk. „Ten si postupně bude sedat a zapracovávat se mezi kameny,“ vysvětlil starosta.

Kromě rekonstrukce kanalizace se vyměnily rozvody, řešily se zde také nové přípojky či odvody dešťové vody u jednotlivých domů. „Činnost jsme koordinovali i s majiteli nemovitostí, především s vlastníkem penzionu U Tkadlen, abychom dosáhli nějakého konsenzu pro budoucí záměr tohoto subjektu,“ popsal Michal Kozár. Z penzionu U Tkadlen by v budoucnu zřejmě měly vzniknout prostory pro bydlení.

Opravy doplní nová zeleň

Některá místa ještě čekají na sadové úpravy.Zdroj: Deník/Adam HudecNěkteré části ulice ještě čekají na sadové úpravy. Jedním z takových míst je například prostor na břehu Nežárky mezi Tkadlenami a zahradou Kapra Pod Hradem. „Zatím se to může jevit jako nedokončená část,“ uznal starosta. „Až ale dojde k finálnímu převzetí stavby, navážou zde úpravy zeleně. Ty je možné provádět právě v tomto období a pokračovat budou až do podzimu. Více to tedy bude znatelné až v příštím roce,“ sdělil.

Při průchodu ulicí si nelze nevšimnout nového mostku u hospody, v místech pod zámeckým mlýnem. „Ten původní mostek se celý demontoval a byl kompletně nahrazen. Dospod se položily sítě a pak se udělala kompletní dřevěná konstrukce,“ dodal Michal Kozár.

Každý, kdo se po opravené cestě vydá, ať už to budou pěší, cyklisti nebo třeba maminky s kočárky, jistě ocení rovnější povrch. Zamířit můžete už i ke Kaprovi Pod Hradem, který se po dokončení oprav v ulici znovu otevřel svým hostům.