Dačice - Za technicky velice komplikovanou stavu považuje dačický starosta Karel Macků plánovanou opravu ulice Za Lávkami. Stavět by se mělo letos od června zhruba do srpna.

Dačice. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Během letošního léta, od června do srpna, se má uskutečnit celková rekonstrukce ulice Za Lávkami. „Půjde o technicky velmi komplikovanou stavbu – rekonstrukci silnice, chodníků z betonové zámkové dlažby a opěrných zídek z betonových palisád. Zřídí se tři nová světla a rozvody trubek pro budoucí optickou síť. Opravovat se bude i kanalizační a vodovodní řad, a to za plného provozu, což bude nejnáročnější,“ vysvětlil starosta města Karel Macků.



Dačická radnice v současné době vyhlásila zakázku na zhotovitele stavby. Jelikož se náklady pohybují v řádech milionů, využilo vedení města možnosti požádat o dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj, která by v případě úspěchu žádosti zaplatila až 60 procent nákladů na opravy.