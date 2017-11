OBRAZEM: Uložili prsť od Cebrova do hradeckého pomníku

Jindřichův Hradec - Také město u Vajgaru si připomnělo Den válečných veteránů.

Uložení prsti od Cebrova do Pomníku příslušníkům jindřichohradeckého 75. pěšího pluku se uskutečnilo na hřbitově v Hradci.Foto: archiv Miloslava Svitáka

V předvečer Dne válečných veteránů, 10. listopadu v 11 hodin, proběhl na Městském hřbitově v Jindřichově Hradci pietní akt, během kterého byla posvěcena a vložena prsť z kóty 363 od Cebrova do Pomníku příslušníkům jindřichohradeckého 75. pěšího pluku.



Tuto kótu, ležící nedaleko od obce Cebrov na Ukrajině, hájili od září 1915 do května 1916 za cenu těžkých ztrát vojáci 75. pěšího pluku rakousko-uherské armády. Na kótě 363 stával v roce 1915 kříž, jehož vršek byl ještě v době bojů převezen do Jindřichova Hradce a opatřen podstavcem. Na kříži jsou stále patrná poškození od střel z pušek a kulometů a od dělostřelby.

Prsť letos v červenci odebrali na kótě 363 členové Expedice Hodov 2017, kteří se vydali na západní Ukrajinu po stopách vojáků 75. pěšího pluku. Akce se konala pod vedením 44. lehkého motorizovaného praporu a pod záštitou starosty města Jindřichův Hradec Stanislava Mrvky.



Miloslav Sviták