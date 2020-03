Smyslem nové služby, která je v provozu od minulého týdne, je nabídka většího komfortu.

„Myslím si, že lidé novinku přijali velmi pozitivně. U obou vchodů do budovy najdou stojan s tiskárnou a dotykovou obrazovkou. Zájemci zvolí, do jaké chtějí kanceláře podle toho, co potřebují vyřídit. Dostanou lístek s pořadovým číslem, na jehož základě jsou pak na jednotlivá pracoviště zváni,“ zmínil starosta Jan Váňa.

Novinku je možné využít pro vyřízení záležitostí na přepážkách občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů a registru vozidel. U příslušných kanceláří jsou nainstalovány displeje, na kterých se zobrazuje právě vyvolané pořadové číslo.

Další novou službou, která je na třeboňském městském úřadu v provozu teprve od pátku, je také internetový rezervační systém.

„Na pondělí, středu a pátek se tedy mohou lidé na přepážky občanských a řidičských průkazů nebo pasů objednat přes internet na konkrétní hodinu, nemusí pak čekat, než přijdou na řadu. U převodu vozidel je to trochu komplikovanější, protože se dá těžko odhadnout, jak dlouho bude návštěva jednoho zájemce trvat. Ale i tady určitě nějaký den pro rezervace vyhradíme,“ dodal starosta Jan Váňa.

Nový vyvolávací a rezervační systém město vyšel na necelých dvě stě tisíc korun. „Byla to jedna z věcí, kterou jsme chtěli zavést při našem vstupu do vedení města. Tou první byla wi-fi na úřadě pro veřejnost zdarma, aby návštěvníci během čekání mohli bez problémů využívat internet. A tou druhou záležitostí je právě nový vyvolávací systém. Investice vůbec nelitujeme, jsme tu pro naše obyvatele a tohle je zlepšení jejich komfortu a ušetření času,“ poznamenal starosta.

V Hradci už systém využívají roky

Vyvolávací systém, který v Třeboni funguje teprve několik dní, využívá jindřichohradecký městský úřad už téměř deset let.

„Využíváme ho pro vyřizování dopravní agendy. Je velmi dobrý také v tom, že pomocí dálkového přístupu si mohou lidé zaregistrovat konkrétní hodinu, takže jejich čekací časy nejsou tak velké. Samozřejmě se snažíme objednaný čas dodržet, ale ne vždycky se to podaří přesně na minutu. Ale i tak je to jedna z věcí, která na úřadě posouvá kvalitu služeb dál,“ uvedl starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka.

U ostatních agend, mimo dopravních, se rezervační systém nevyužívá. „Tam se v podstatě fronty netvoří, byly by to vyhozené peníze,“ dodal starosta Mrvka.