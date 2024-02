Pohodlnější vyřizování řady úředních záležitostí budou mít od března obyvatelé Jindřichova Hradci. Zdejší radnice rozšiřuje úřední hodiny i možnost objednat se na jednání dopředu pomocí on-line formulářů.

Radnice v Jindřichově Hradci | Foto: Deník/Jana Urbanová

Největší březnovou novinkou je podle mluvčí radnice Karolíny Bartoškové rozšíření úředních hodin Městského úřadu Jindřichův Hradec. „Nově se klienti budou moci k vyřízení agendy objednat i v úterý od 7.30 do 14 hodin. Tento den se totiž stává také dnem úředním," vysvětluje.

„Klienti budou moci od března také nově využít možnost rezervovat si termín a čas schůzky na živnostenském úřadě přes službu booking, a to vždy v úterý od 7.30 do 14 a v pátek do 7.30 do 13.30 hodin," doplňuje k dalším novinkám. Termín kvůli živnostenské agendě lze rezervovat na webových stránkách města, v sekci Úřad on-line: rezervace schůzky.

Doposud se Hradečáci mohli on-line objednávat například na registr vozidel, kvůli evidenci řidičů, obyvatel, pokud potřebovali občanky, cestovní pasy, vyřešit poplatky nebo na CzechPoint. „Postupem času budeme přidávat další pracoviště s možností rezervace termínu," slibuje vedení radnice.

„Poslední z novinek se týká aplikace eDoklady, kterou je možné použít při prokazování totožnosti na vybraných ústředních orgánech státní správy a ministerstvech. Nyní ji občané budou moci využít na Městském úřadě v Jindřichově Hradci, který se dobrovolně připojil k nové éře prokazování totožnosti v České republice," připojuje Karolína Bartošková.