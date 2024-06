Zhruba 2200 pacientů měsíčně ošetří v průměru lékaři a sestry na urgentním příjmu Nemocnice Jindřichův Hradec. Pro srování - když urgent před deseti lety začínal, bylo to 900 stovek pacientů.

Urgentní příjem v Hradci funguje už deset let. Měsíčně ošetří tisíce pacientů. | Foto: Martin Kozák, Nemocnice J. Hradec

Personál na urgentním příjmu v nemocnici je vždycky připravený přijmout pacienty ve vážném stavu, a to ať už je do nemocnice dopraví zdravotnická záchranná služba nebo sem přicházejí sami.

Urgentní příjem v Jindřichově Hradci byl otevřený jako první v Jihočeském kraji v dubnu 2014. Po celé republice je doposud podobných pracovišť jen několik.

Každodenní realitu popsal primář Filip Řeřicha: „Princip urgentní medicíny je medicína pro život ohrožující stavy. Koncepce urgentu je správná, ale bohužel bývá často, stejně jako v jiných nemocnicích, pacienty nadužívána. Zhruba polovina pacientů ošetřených na urgentním příjmu by mohla navštívit svého registrujícího lékaře.“

Komu je urgentní příjem určený?

Urgentní příjem slouží pro všechny pacienty transportované do nemocnice zdravotnickou záchrannou službou a pro pacienty s akutními zdravotními problémy.

Urgentní příjem v Hradci měsíčně ošetří přes 2000 pacientů.Zdroj: Martin Kozák, Nemocnice J. Hradec„Nejčastěji ošetřujeme pacienty s bolestmi na hrudi, dušností, bolestmi zad a břicha, ale i s nejrůznějšími úrazy. Se vznikem iktového centra v Nemocnici Jindřichův Hradec se podílíme na prvotním a nejdůležitějším zajištění pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou. Poslední dobou stále častěji přibývá pacientů s akutními psychickými problémy,“ vyjmenovala staniční sestra urgentního příjmu Hana Veselá, která je spolu s primářem MUDr. Řeřichou na pracovišti od úplného začátku. „Urgentní příjem v naší nemocnici často vyhledává hodně pacientů s akutním zhoršením chronických potíží, které doposud neřešili se svým praktickým lékařem, ačkoliv by to bylo vhodné. Prosíme tedy, aby pacienti jednali s rozumem, respektem a slušností. Jsme tady pro vás a svoji práci děláme rádi,“ shrnul Filip Řeřicha.

Kdy využít služeb pohotovosti?

MUDr. Filip Řeřicha, primář urgentního příjmu.Zdroj: Martin Kozák, Nemocnice J. HradecMluvčí jindřichohradecké nemocnice Eliška Čermáková vysvětlila: „Součástí urgentního příjmu v pavilonu E je i lékařská pohotovost sloužící pacientům, kteří mají akutní zdravotní problém. V provozu je ve všední dny od 18:00 do 21:00 a o víkendu od 9:00 do 18:00. Pohotovost je určena pro dospělé od 19 let věku. Pro děti a mladistvé je nepřetržitá dětská pohotovost v pavilonu F.“

Dále přiblížila, že na urgentním příjmu Nemocnice Jindřichův Hradec se ve službách střídají tři lékaři, patnáct sester a zdravotnických záchranářů a šest pomocných zdravotnických pracovníků. „Urgentní příjem má halu s 5 expektačními lůžky a 2 ambulancemi. Pacienti jsou ukládáni na plně monitorovaná lůžka, kde je jim poskytnuta veškerá potřebná péče, včetně péče specialistů jiných odborností. Na lůžku je pacient odvezen i na rentgen, CT nebo další potřebná vyšetření. Součástí urgentního příjmu je i recepce, která se nachází ve vstupní hale pavilonu E. Zde probíhá první kontakt příchozích pacientů se sestrou,“ doplnila mluvčí Eliška Čermáková.

Nemocnice plánuje modernizaci urgentního příjmu.Zdroj: Martin Kozák, Nemocnice J. HradecV nadcházejících letech plánuje Nemocnice Jindřichův Hradec rozšíření urgentního příjmu.

„V rámci modernizace urgentu je počítáno s přístavbou k budově E a s úpravou vstupní haly před urgentním příjmem včetně rozšíření recepce,“ konstatovala Eliška Čermáková. Modernizace má podle jejích dalších slov za cíl zvýšit kapacitu expektační části urgentu, optimalizovat příjem pacientů a rozšířit a zkvalitnit čekací prostory příjmové ambulantní části. (s využitím TZ)