O dobré zprávě informoval Deník starosta Štěpán Pavlík, stavět se podle jeho slov začne už letos na podzim. „Jde o prioritní záměr koalice, navíc jsme po této stavbě slyšeli volání veřejnosti už řadu let, ať už šlo o profíky či hobby sportovce. Jsme tak rádi, že se vše podařilo. Tím, že máme vysoutěženého zhotovitele, odhadujeme zahájení stavby na začátek října letošního roku, na výstavbu je roční lhůta,“ shrnul.

Nejvyšší dotace do stavby v historii města

Projekt druhé ledové plochy Táborem rezonuje delší dobu, stavba je naprojektována, má stavební povolení a vybrán je i stavitel. Město odhadovalo, že je reálné získat dvoutřetinovou dotační podporu, (cca 60 milionů z NSA a KIF). „Pokud by se to nepodařilo, projekt bychom vůbec nerealizovali. Máme na to i usnesení odsouhlasené zastupitelstvem,“ připomněl Pavlík.

Upozornil také, že se jedná se o nejvyšší dotaci v historii na terénní stavbu jako takovou a porovnal ji například s obnovou údolní nádrže Jordán z let 2011 až 2015, kde město čerpalo 441 milionů od EU a státu, nebo s nápravou kanalizační sítě před rokem 2010 za miliardu, kdy podpora z cizích zdrojů činila asi 360 milionů.

„Jde o mimořádný dotační úspěch, například v posledních letech jsme získali nejvyšší podporu stavby z různých dotačních titulů, a to konkrétně centra pro seniory, v hodnotě 83 milionů,“ porovnal.

Ochoz pro diváky i prostor pro mezinárodní soutěž

Podrobnosti k samotné investici dodala místostarostka Lenka Horejsková. Historicky první materiál podle ní rada města projednávala na popud jednatele TZMT Jana Bendy už 5. prosince 2022. „Šlo tehdy o zadání projektové dokumentace na stavební povolení. Tehdy nás čekala dlouhá cesta a nyní můžeme říci, že jsme ji prošli až do úspěšného konce. Nová ledová plocha bude mít parametry vhodné i pro hru NHL,“ popsala s tím, že kluziště se bude rozkládat na ploše 26krát 60 metrů.

Součástí stavby s kapacitou 300 diváků bude vyhlídkový ochoz, osm šaten, zázemí pro hokej i krasobruslení či rozcvičovna. „Podmínkou výstavby je samozřejmě bezbariérový přístup a také příprava na instalaci fotovoltaických panelů na střechu, což je důležité pro ekonomiku budoucího provozu a energetickou optimalizaci,“ přiblížila Horejsková.

Zimní stadion v sousedství nově vznikající obytné čtvrti Dvorce má nabídnout kluziště pod montovanou konstrukcí. Hala má být přístavbou k jižní straně stávajícího zimáku, oba provozy tak budou míst společné chlazení. Druhou ledovou plochu v Táboře postaví Metrostav společně s Památkami Tábor v režimu Design & Build za 158,4 milionu bez DPH. Toto uskupení má nyní zhruba tři měsíce na nakreslení konstrukce, následně zahájí přípravné práce. Hotovo by mohlo být na konci roku 2025.