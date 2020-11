Podle mluvčí Jihočeského kraje Hany Brožkové je jedním investorem Jihočeský kraj, který realizuje hlavně modernizaci komunikace včetně inženýrských sítí pod ní a druhý investor obec Domanín, upravuje chodníky a osvětlení okolo komunikace.

Starosta Domanína Martin Kolík upřesnil, že obec Domanín buduje napojení místních komunikací, chodníky a veřejné osvětlení. Silniční úpravy měly finišovat původně na konci září.

Václav Peroutka, referent silničního hospodářství města Třeboň reagoval, že uzavírka byla povolena od 25. května do 30. září a pak byla prodloužena do 17. listopadu. „V průběhu stavby byla stavba pozastavena pro řešení technických problémů zhruba na měsíc,“ přiblížil.

Jeho slova doplnila mluvčí Jihočeského kraje Hana Brožková. „Během stavební realizace vznikly nepředvídatelné okolnosti, které přerušily stavební realizaci zhruba o jeden a půl měsíce v části července a srpna 2020. V současné době se dokončují práce a předpokládáme, že i dojde k dřívějšímu otevření komunikace v řádech dnů,“ sdělila.

Zhotovitelem této stavby pro oba investory je firma EUROVIA CS, a.s. Její mluvčí Iveta Štočková zdržení vysvětluje: „Po zahájení prací a odstranění stávající vozovky na silnici v Domaníně bylo zjištěno, že podkladové vrstvy vozovky jsou v jiném, horším stavu, než se předpokládalo. Proto po dohodě s investorem bylo přistoupeno k rozsáhlejším pracím v podloží silnice a za použití jiných náročnějších technologií, což mělo bohužel vliv na dobu výstavby,“ rozvedla. Dodala, že zprovoznění silnice v Domaníně je plánované na polovinu listopadu.

Objízdná trasa vede v současné době pro autobusovou dopravu z Třeboně přes obec Domanín, Spolí dále na Borovany. Pro ostatní automobilovou dopravu je vedena podle mluvčí kraje Hany Brožkové z Třeboně přes Vranín do Borovan a následně do Mladošovic. Ve směru z Třeboně do obce Branná, Hrachoviště a odtud po silnici III. třídy do Kojákovic a do Mladošovic.

„Největším problém podle mě byla trasa ve směru Třeboň – Branná. Za Brannou byla rozkopaná silnice a tím byli řidiči z Kojákovic, Jílovic a okolí odříznutí od Třeboně. Nouzově jsem projížděl objektem Zemědělského družstva v Domaníně po louce, abych se dostal bez dlouhé objížďky do Třeboně. To šlo, ale ovšem, jen do té doby, než začalo pršet. Ještě, že už je nyní zprůjezdněná silnice Branná – Lipnice. Nerozumím, proč se obě stavby takto prováděly současně,“ řekl řidič z Třeboňska.