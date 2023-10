Nový asfaltový koberec na silnici už je kompletně hotový. Ostatní terénní a dokončovací práce kolem vozovky ale dřívější termín otevření hlavního tahu zatím nedovolí. „V souvislosti s komplikacemi na jednom z opravovaných propustků na trase bohužel nedojde ke zprovoznění stavby v dřívějším termínu. Úplná uzavírka silnice I/34 tak potrvá až do konce října. Následně bude provoz na hlavním tahu do Jindřichova Hradce opět obnoven. Dokončovací práce na zmíněném propustku pak budou ještě několik dní pokračovat. Budou se už nicméně dělat za provozu,“ upozornil za Ředitelství silnic a dálnic v Českých Budějovicích Adam Koloušek. Zhotovitel tak dodrží původní termín dokončení stavby a silnici zprůjezdní silnice až během posledního říjnového dne.

Za čtrnáct dní by mohla skončit uzavírka silnice od Hradce do Lásenice

Práci v opravovaném úseku silnice navíc v těchto dnech komplikují nedočkaví řidiči. Někteří totiž nerespektují dopravní značení a ve snaze ušetřit kilometry se snaží projíždět kolem bagrů a další těžké techniky. Často ale nepochodí, musí se stejně otočit a jet po značené objízdné trase. „Řidiče proto opětovně prosíme, aby dbali provizorního dopravního značení a nevjížděli na staveniště. Na místě se stále pohybuje těžká technika a průjezd stavbou není bezpečný,“ apeloval na šoféry Adam Koloušek. Řidiči se ale často brání tím, že chvátají. „Vezu zásilky a mám jasně dané termíny, kdy mám kde být. Prostě jsem to zkusil projet, ale nepovedlo se, tak se musím vrátit, to se nedá nic dělat a zase budu nahánět zpoždění. Nevím, proč to nepustí aspoň kyvadlově,“ postěžoval si Deníku řidič dodávky Luboš. Objížďka pro vozidla do 7,5 tuny včetně autobusů vede z Lásenice po silnici II/149 na obec Číměř, dále po silnici II/128, která prochází Horní Pěnou směrem na Jiráskovo předměstí v Jindřichově Hradci.

Práce na opravovaném úseku silnice byly rozdělené na dvě etapy. První z nich trvala do začátku září. Silnice se uzavřela od místa asi 200 metrů za odbočkou na Dolní Žďár a Malíkov nad Nežárkou až na konec obce Horní Žďár. Druhá etapa zahrnuje úsek od výjezdu z Lásenice až k odbočce na Dolní Žďár a Malíkov nad Nežárkou. Rekonstrukci části silnice mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem provádí společnost Metrostav. Cena zakázky je téměř 50 milionů korun bez DPH.