Hradec jako nedobytná pevnost. Ke stávajícím uzavírkám přibude v pondělí další

A popisuje, co se děje za volantem. „Truck vyjede po silnici č. 34/I směrem na Jindřichův Hradec a až v Třeboni se teprve dozví o uzavírce a objízdné trase s omezenou okamžitou hmotností. V Třeboni se tedy musí truck nad 7,5 t dát na silnici vedoucí na Prahu a na D3 a objíždět to přes Kardašovu Řečici a pak do Hradce. Zajede si časově a poplatkově. A když jede třeba z Budějovic až do Hradce Králové, tak to pěkně naštve. Protože mohl na tu D3 najet hned Budějovicích. Ušetřena by byla i Lomnice nad Lužnicí, přes kterou se doteď jezdilo. Není divu, že ji teď zavřeli," kroutí Ondřej Tikalský hlavou.

Hlavní tah na Hradec se v dřívějším termínu nakonec neotevře. Nastaly komplikace

Ještě hůř se jeví oficiální objízdné trasy očima šoférů, kteří míří s nákladem do pohraničí. V Lásenici je umístěna zákazová značka a zároveň vyznačena objízdná trasa pro vozidla do 7,5 t přes Číměř. „Když ale chcete jet z Budějovic do Nové Bystřice či na jih Moravy truckem, tak kudy pojedete? A objízdné cedule umístěné na D3 až u Veselí nad Lužnicí jsou poněkud pozdě," míní zkušený trucker s tím, že silničáři podle něj občas zapomínají, že na silnicích nejezdí jen čeští řidiči, ale i ti zahraniční. A odkazovat je na internetové stránky nelze.