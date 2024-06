/VIDEO/ Oprava mostu pod Nežáreckou bránou v Jindřichově Hradci měla začít už příští týden. Frekventovaný silniční přejezd přes řeku je dlouhodobě ve špatném technickém stavu a čeká ho komplexní rekonstrukce. Termín zahájení prací se ale mírně posunul.

Most přes Nežárku v Jindřichově Hradci. | Video: Jana Urbanová

Práce měly původně začít v pondělí 10. června. Most ale zůstane pro řidiče průjezdný ještě celý příští týden. „Akce je o týden posunutá kvůli půlmaratonu, který bude v sobotu 15. června a jeho účastníci ještě potřebují proběhnout přes most. O odklad nás požádal pořadatel akce. Nechtěli jsme mu závod komplikovat, protože je samozřejmě přihlášená spousta sportovců. Zhotovitel stavby tak na most nastoupí až v pondělí 17. června,“ upřesnil starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár.

Osmého ročníku Jindřichohradeckého půlmaratonu se zúčastní několik stovek účastníků, kteří poběží v kategoriích jednotlivci, štafeta nebo rodinný běh. Trať má start a cíl v parku pod Gymnáziem v Jindřichově Hradci. Odtud sportovci poběží přes most v Nežárecké směrem k rozhledně na Rýdově kopci, dále přes Ratiboř, Roseč a Buk zpět do města.

Pozor, u Tank ONO v Hradci zavřou jeden jízdní pruh a chodník

Oprava přejezdu přes řeku Nežárku na okraji centra města je v plánu už delší dobu. Podle posudků, které si radnice nechala udělat, most vykazoval defekty. Během celkové rekonstrukce stavbaři odstraní mostovku, přeloží sítě a opraví jednotlivé spojovací prvky. Oprava na most po dobu několika měsíců nepustí žádná auta a chodce jen v omezené míře.

„Se zhotovitelem jsme domluveni, že pokud to půjde, bude se snažit chodce pouštět stavbou v rozsahu toho, co bezpečnost práce dovolí. Ale samozřejmě po odstranění mostovky nebudou moci procházet ani pěší,“ řekl starosta Kozár s tím, že po následném obnovení mostovky by mohl pro chodce vzniknout koridor, kudy by případně mohli procházet.

Zdroj: Jana Urbanová

Rekonstrukce mostu pod Nežáreckou bránou je naplánovaná do 29. listopadu letošního roku. Řidiči přijíždějící od Políkna tak budou muset při cestě do centra města využít most v Mlýnské ulici nebo vzdálenější přejezd přes řeku na Pražské.