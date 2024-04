Od středy 3. dubna je kvůli opravám uzavřená vedlejší silnice na Buk (odbočka ze silnice z Hradce na Políkno u koňských stájí). Opravovat se bude několik měsíců.

Uzavírka potrvá téměř do konce letošního června. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Michal Bílek

Jak přiblížila mluvčí městského úřadu Karolína Bartošková, opravovaný úsek je v rozmezí od křižovatky s hlavní silnicí na Políkno až po silnici u rybníka Šamalů v Buku. „Kromě stavebních úprav místní komunikace je součástí stavby také úprava sjezdů na okolní pozemky a obnova odvodňovacích zařízení - příkopů a propustků. Tato oprava bude navazovat na opravený úsek, který provedla Správa a údržba silnic směrem na Políkno,“ upřesnila.

Tuto zakázku od městského úřadu získala firma SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, a to za cenu zhruba 8,8 milionů korun bez daně. Oprava by měla trvat do 24. června letošního roku.

Objížďka je stanovena tak, že do Buku se řidiči dostanou po silnici z Hradce na Hatín. „Zastávky autobusu obslouží veřejná linková doprava, prosíme obyvatele Buku, aby si hlídali spoje v systému IDOS,“ dodala Karolína Bartošková.

Přehled uzavírky.Zdroj: Městský úřad J. Hradec

Objízdná trasa.Zdroj: Městský úřad J. Hradec