Jindřichohradecko – S nástupem léta přibývá i uzavírek silnic. Práce pokračují v Třeboni nebove Starém Městě pod Landštejnem.

Most ve Starém Městě pod Landštějnem obsadila těžká technika. | Foto: Marián Khandl

Již od června jsou svedené jízdní pruhy do dvou na přeložce v Třeboni kvůli rekonstrukci mostu a od včerejška začaly práce na bourání a stavbě nového mostu ve Starém Městě pod Landštejnem.



„V pondělí se předávalo staveniště a nyní přivezli stavební buňky, založili objížďku a začínají rozebírat provizorní vrchní kovovou vrstvu,“ sdělil včera starosta Starého Města pod Landštejnem Marián Khandl.



Objížďka, která potrvá až do listopadu, vede docela krkolomně přes náměstí a auta se musejí proplétat úzkými uličkami. Jezdí tudy i kamiony s kládami, které míří přes Slavonice do Rakouska.



Zbourání starého mostu navazuje na projekt revitalizace Pstruhového potoka. Místní obyvatelé stavbu chtěli jako jednu z dominant obce zachránit, vznikla i petice. Vše ale bylo podle starosty navázané na evropské dotace. Obci hrozilo, že by musela peníze vracet, proto nakonec zůstalo řešení postavit nový betonový most, který by vyhovoval svou průtočností.



Nový most bude také ve Vodárenské ulici v Třeboni. „Nyní dochází k jeho kompletní demolici. Část pilířů bude ještě podrobena zkoušce na pevnost a rozhodne se, zda budou dále použity. Konec oprav je naplánován na začátek listopadu a přijde na 16,5 milionů korun,“ uvedl místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz. Most je zvláštní tím, že souběžně s ním protéká v ocelové rouře Mlýnská stoka, která slouží k napájení rybníků za mostem.



Ředitelství silnic a dálnic v Třeboni opravuje mostek přes Prostřední stoku a dále je v opravě sjezd na Lomnici nad Lužnicí. V důsledku pokládání nového asfaltového povrchu je uzavřena část silnice mezi Brannou a Třeboní v úseku od Branné k tělovýchovnému zařízení Doubí. Tato rekonstrukce vyjde na 17,5 milionů korun a plně jí hradí Jihočeský kraj.



„V současné době děláme výběrové řízení na rekonstrukce dvou mostů přes Zlatou stoku a výpustní stoku z Opatovického rybníka. K uzavření mostů dojde v srpnu,“ popsal Zdeněk Mráz. V tomto místě bude pokračovat současná objížďka směrem na Nové Hrady. Práce by měly být hotovy také na začátku listopadu.



Další omezení kvůli opravám je v Českých Velenicích. „Dochází k rekonstrukci kanalizace, vodovodu, vozovky a chodníků v Riegrově ulici. Uzavřena je až do 16. září,“ informoval starosta Českých Velenic Jaromír Slíva. Objížďka je možná přes ulici U Stadionu a Havlíčkovu. Přístup do zdravotního střediska je zajištěn po zpevněné komunikací od sídliště U Nádraží. Opravy budou stát přes 3,7 milionů korun.