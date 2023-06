Řidiče čeká během sobotní noci uzavírka části dálnice D3 poblíž Tábora. Během noci nad ní stavebníci zbourají most poblíž příměstské části Záluží.

Během sobotní noci půjde most přes dálnici D3 u Záluží k zemi. | Video: Deník/Jiří Dintar

Od pondělí spustila stavební firma M – silnice demontáž a následnou výstavbu mostu nad dálnicí D3 v lokalitě táborské příměstské části Záluží. Jedná se o investici Jihočeského kraje, která si vyžádala úplnou obousměrnou uzavírku silnice II/137 v místě mostu. Platí to i pro pěší i cyklisty, kteří se na most nedostanou. Uzavírka potrvá prakticky až do konce listopadu. Náklady na novou mostní konstrukci se mají vyšplhat na 59 milionů korun.

Kvůli demolici původního mostu v Táboře-Záluží bude dálnice D3 v sobotu od 19 hodin až do nedělních 9 hodin v dané lokalitě neprůjezdná. Uzavírka dálnice D3 potrvá pouze 14 hodin. Objížďky povedou po silnicích I/19, I/3 a II/123. Do konce srpna pak budou pod zálužským mostem menší dálniční omezení, kdy motoristé pojedou vždy jedním pruhem v každém směru.

Auta musí z Tábora do Mladé Vožice po objížďce, most přes dálnici půjde k zemi

Uzavírka mostu v Záluží přinesla podstatné změny do autobusové dopravy: linkové i MHD. Autobusové spoje na cestě od Tábora odbočují před zavřeným mostem doprava, jedou směrem ke školnímu statku, ale zahnou hned doleva na sousední most v lokalitě Nad Rybníčky a pokračují velmi úzkou silničkou do Záluží. Stejnou komunikaci používají na cestě směrem do Tábora. Uvnitř Záluží naproti stacionáři Klíček vznikla náhradní autobusová zastávka.

"Ačkoliv dopravní značení jasně říká, že tato objízdná trasa je určena pouze autobusům a vozidlům stavby, panuje zde velká nekázeň. Úzkou silničku hojně využívají zejména místní řidiči osobních aut, kteří kromě porušení zákazu vjezdu riskují, že na objížďce potkají autobus a nenajdou místo, kde se vzájemně vyhnou. Namátkově se tu objevují policejní kontroly," varuje motoristickou veřejnost mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.

Nový most byl navržen jako dvoupolový, nosná konstrukce bude spřažená ocelobetonová, opěry budou monolitické ze železobetonu se zavěšenými křídly, založení mostu bude plošné. Most bude mít oboustranné římsy sloužící jako chodníky, šířka mostu je 12,55 m, délka přemostění 45,42 m, úpravy komunikace budou třeba na předmostích, a to v délce 175 m ve směru na Tábor a 120 m ve směru na Záluží. Zhotovitelem stavby je firma M – silnice, náklady na nový most jsou 59 milionů.

Oficiální objízdné trasy vedou severovýchodně od uzavírky (přes Čekanice, Hlinici, respektive přes Dobronice u Chýnova na silnici I/19).

"Do konce srpna se bude budovat spodní stavba za popsaných částečných omezení, od září bude firma stavět nosnou konstrukci včetně příslušenství a vozovky, v této době se obejde výstavba bez omezení na dálnici. Výjimkou bude montáž ocelové konstrukce, při ní bude dálnice omezena v jednotlivých jízdních pásech dle potřeby stavby. Při závěrečné fázi výstavby opět dojde ke krátkodobému omezení jízdních pruhů," upřesnila za investora, Jihočeský kraj, Hana Brožková.