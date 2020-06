Do 5. září potrvá úplná úzavírka ve Slavonicích od od domu č.p. 154 k domu č.p. 159 v délce 50 m.

Do 30. června do 18 hodin je naplánována úplná uzavírka v obci Studnice od křižovatky s místní komunikací směr Velký Ratmírov po konec obce ve směru na Pluhův Žďár.

Do 30. června do 17 hodin je povolená uzavírka v obci Dolní Pěna od mostu přes Pěněnský potok v délce cca 170 m.



Na konci září skončí úplná uzavírka od křižovatky na příjezdu od Třeboně až za křižovatku silnic II/155 a III/15515 ve směru na Mladošovice v obci Domanín.



Do konce listopadu je naplánována částečná uzavírka křižovatka silnic II/152 a II/406 ve Slavonicích.



od 4.července od 7 hodin do 6. červnece do 20 hodin je naplánoána uzavírka od BČS AVIA Jarošov nad Nežárkou po obec Zdešov. Průtah obcí Zdešov až na hranice kraje po polovinách, provoz řízen pracovníky.