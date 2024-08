Osvědčení o bezpečnosti začne platit v sobotu 3. srpna. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

Věřitelé zadlužené firmy schválili na lednovém zasedání u insolvenčního soudu v Českých Budějovicích reorganizaci společnosti. Připravuje ji jeden z věřitelů Jan Kysela, který chtěl obnovit provoz už v červnu, což však bez osvědčení od Drážního úřadu nebylo možné.

Zatím ale není jisté, kdy začnou vlaky opět jezdit. „Chceme si rozhodnutí od Drážního úřadu podrobně analyzovat a podle toho se v horizontu několika dnů rozhodnout, jaký bude další postup. Opět zopakuji, že pro nás je na prvním místě bezpečnost cestujících,“ řekl ČTK Kysela.

Drážní úřad vydal osvědčení pouze pro úsek z Hůrek přes Albeř do Nové Bystřice na Jindřichohradecku. „Drážní úřad obdržel koncem ledna od Správy úzkokolejných drah žádost o vydání osvědčení o bezpečnosti provozovatele regionální dráhy. Z důvodu shledaných nedostatků bylo řízení na několik týdnů přerušeno. Žadatel ve stanovené lhůtě nedostatky odstranil a osvědčení tak mohlo být k dnešnímu dni vydáno. S přihlédnutím k závěrům provedených státních dozorů, které byly zaměřeny na kontrolu stavu trati, vydal Drážní úřad osvědčení pouze pro úsek Hůrky - Nová Bystřice,“ uvedla Straková.

V úseku, pro který je osvědčení vydáno, může provoz drážní dopravy začít. Před zahájením provozu musí provozovatel dráhy i dopravce splnit všechny zákonné požadavky, aby byl zajištěn bezpečný provoz, dodala.

Reorganizační návrh počítá s tím, že by dráhu i vozy koupily obce. JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně na Pelhřimovsku a do Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Kysela dříve uvedl, že po reorganizaci JHMD zatím nepočítá s tím, že by vlaky fungovaly jako denní linkový provoz pro obyvatele, kteří žijí u železnice a dojíždějí do zaměstnání, což platilo před úpadkem. Firma dluží věřitelům přibližně 350 milionů korun. Celoroční spoje mezi jednotlivými městy v lokalitě místo vlaků zajišťují od podzimu 2022 autobusy. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897.