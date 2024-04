O uzavření smlouvy s dopravcem, který bude zajišťovat sezónní provoz na úzkokolejce, rozhodly Jihočeský kraj i kraj Vysočina.

V neděli 2. října 2022 v 17.06 hodin odjel z jindřichohradeckého nádraží úzkokolejky poslední vlak. | Video: Deník/Lenka Novotná

Jihočeský kraj ze dvou nabídek dopravců vybral společnost Gepard Express. Stejné rozhodnutí vzešlo i z kraje Vysočina.

Mluvčí jihočeského krajského úřadu David Hocke uvedl pro server zdopravy.cz: „Společnost Gepard Express nabídla nižší nabídkovou cenu za vlakový kilometr a nižší celkovou kompenzaci pro rok 2024.“ Druhá nabídka přišla od společnosti Good thing, která patří do skupiny WTT.

V případě rozhodnutí Jihočeského kraje se jedná o úzkorozchodnou trať 229 - Jindřichův Hradec – Nová Bystřice, v případě Vysočiny pak o trať 228 v úseku Obrataň - Jindřichův Hradec.

Jezdit by se mělo od dubna do října

Navrhovaný jízdní řád počítá s turistickým provozem na dráze od zahájení provozu do konce října 2024. Podle návrhu smlouvy se předpokládá, že podobný jízdní řád by měl platit i v nadcházejících letech - koncepce počítá se zahájením víkendového provozu od Velikonoc do konce října a během sezony s každodenním provozem od června do konce září.

Kraj Vysočina uvedl, že je připraven za roční turistický provoz na úzkokolejce na svém území zaplatit cca 2,2 milionu korun.

Rozhodnutí krajů o zvolení dopravce komentoval pro zdopravy.cz Jan Kysela, který stojí v čele skupiny investorů snažících se o obnovení provozu a prosadil u soudu reorganizaci firmy. „Jsem velmi rád, že oba kraje v tomto týdnu dospěly k rozhodnutí objednat na úzkokolejce dopravu. Vnímám to jako významné vyjádření důvěry celému našemu reorganizačnímu týmu. A důvěra je to, co jsme potřebovali získat jako první. Neznám však v tuto chvíli ještě konkrétní parametry zvažované spolupráce. S těmi je potřeba se co nejdříve seznámit a podle toho směrovat tvorbu reorganizačního plánu dále,“ sdělil.