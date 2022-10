Zdroj: Youtube

Jezdící historie v podobě úzkokolejky padla, neboť provozovateli vypršela platnost povolení pro provozování dráhy. Trať byla zároveň prodělečná, přičemž provozovatel Jindřichohradecké místní dráhy (JMHD) je kvůli více než stamilionovému dluhu v insolvenci. „Kraj Vysočina se prostřednictvím právní kanceláře už minulý týden na JHMD obrátil s naléhavou žádostí o vyjádření k množícím se informacím o možném přerušení železniční osobní dopravy. Informace má Kraj Vysočina pouze z médií. Dopravce kraji bohužel do dnešního dne neposkytl žádnou informaci,“ uvedla mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Úzkokolejka na Pelhřimovsku: hrozí, že se vlaky zastaví úplně, jde o peníze

Lidé jsou situací značně rozmrzelí a starosta Obrataně Aleš Komárek považuje konec provozu za ztrátu a komplikaci. „Pro obec je samozřejmě velkou ztrátou, že vlaky po úzkokolejce přestaly jezdit. Jde o technickou památku, která k Obratani neodmyslitelně patří. Doufám, že se to stabilizuje a že se provoz co nejdříve opět rozjede,“ vyslovil své přání Komárek. Sám však neví, kdy a jestli se to podaří. „Nevím o tom nic víc než to, co si sám přečtu v novinách,“ posteskl si.

Vlakový spoj nyní nahrazují autobusy. Ty jezdí podle vlakového řádu. „Náhradní autobusy od rána jezdí. Řešil jsem to s řidiči a tohle by mělo být v pořádku. Ale není to dlouhodobé řešení, pouze dočasné,“ upozornil starosta Černovic Jan Brožek. Jednání o budoucnosti jednokolejky budou pokračovat příští týden. „Doufáme, že nezanikne. Ale nevím, za jakých podmínek bude pokračovat. To asi zatím nevím není nikdo. Na začátku příštího týdne máme jednání s Krajem Vysočina, kde se snad dozvíme víc,“ předeslal Brožek.