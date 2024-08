Lenka Novotná dnes 08:41

To, v co už někteří ani nedoufali, se v sobotu ráno stalo skutečností. Po téměř dvou letech znovu vyjel vlak na trať úzkokolejné dráhy neboli úzkokolejky na Jindřichohradecku. Vlaky na unikátní trati zatím budou na základě vydaného osvědčení Drážního úřadu obsluhovat pouze krátký úsek z Nové Bystřice do Hůrek.