Úzkokolejka stříhá metr. V neděli provoz zřejmě utichne. Neví se, na jak dlouho

Jan Šindelář Externista

/OBRAZEM/ Poslední vlak před přerušením provozu by měl v neděli vyjíždět z Jindřichova Hradce v 15:23 do Nové Bystřice a v 17:06 do Obrataně. Pak dopravce místo vlaků nasadí autobusy.

JHMD, lokomotiva T47.0 v čele vlaku do Jindřichova Hradce u Kaprouna. | Foto: Zdopravy.cz/Jan Šindelář