Třeboň, Branná – Dlouhodobě špatný stav chodníku vBranné, místní části Třeboně, se rozhodlo vedení třeboňské radnice vyřešit užletos.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Šrubař

„Radní města vybrali z nabídek šesti firem jako zhotovitele zakázky společnost ZVŠ stavitelství Třeboň, protože podala nejnižší cenovou nabídku,“ uvedl místostarosta Zdeněk Mráz.

Dále vysvětlil, že firma provede rekonstrukci stávajícího chodníku v délce 330 metrů včetně rekonstrukce veřejného osvětlení. Pod chodníkem jsou totiž vedeny kabely veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. Při rekonstrukci budou provedeny i další úpravy včetně nadzemního telefonického vedení. Vše by mělo stát kolem 1,2 milionu korun.

„Práce by měly být zahájené 1. června a dokončené by měly být do 31. července,“ uzavřel místostarosta Zdeněk Mráz.