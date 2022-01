„Je to naše odpověď na nedostatek parkovacích míst. Nový dům bude sloužit řidičům, kteří mají namířeno do centra a zároveň by měl pokrýt poptávku sportovních fanoušků,“ řekl primátor Jiří Svoboda a zároveň dodal, že se bude jednat o největší parkovací komplex zřízený městem v Jihočeském kraji.

Projekt i stavba

Záměr výstavby se začal tvořit na přelomu roku 2019 – 2020, kdy bylo rozhodnuto, že stavba bude realizována v režimu Design&Build, což celý proces výrazně urychlí. Vybraný vítěz výběrového řízení připraví stavební projekt podle podkladů dodaných radnicí a provede i samotnou stavbu. „Díky velmi dobrému týmu spolupracovníků se nám podařilo připravit kvalitní podklady včetně technický podmínek, které nám umožnily tento proces, jako vůbec prvním v Budějovicích, uskutečnit,“ uvedl předseda komise pro realizaci výstavby a zastupitel Viktor Lavička. Jde o režim zakázky, kdy vítězná firma vyhotoví celý projekt, projde územním i stavebním řízením a provede i samotnou realizaci.

Budějovice zvýší parkovací kapacitu u sportovky čtyřikrát

Jedná se o jednu z největších investic za poslední roky. Tomu odpovídá i vysoutěžená cena více než 124 miliónů korun. „Pro výběrové řízení byla stanovena jako limitní cena 130 miliónů korun, což splnil pouze jeden uchazeč. Ostatní zájemci bohužel z výběrového řízení postupně odpadali, a to jak z důvodu technických, tak i cenových,“ sdělil náměstek primátora Petr Holický.

Podle předběžného harmonogramu prací bude samotná stavba zahájena v roce 2022 a podle prvotních odhadů tam první řidiči zaparkují už na jaře 2023.