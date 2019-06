Stavbu rozsáhlého exkluzivního projektu nazvaného MOLO Lipno Resort zahájila v Lipně developerská společnost. Staveniště nyní převzal dodavatel spodní stavby. Projekt zahrnuje vybudování 79 luxusních bytů, apartmánů, v bytových domech, které doplní pětihvězdičkový hotel s rozmanitými službami včetně wellness. Mezi hotelem a bytovými domy má vzniknout promenáda s obchodním bulvárem s kavárnami, cukrárnou a obchody s prestižními značkami. V dolní části u břehu Lipna bude centrální náměstíčko.

A z něho povede do lipenského jezera dlouhé dřevěné molo s dalšími stavbami. A to s vyhlídkovou restaurací a jezerním vyhřívaným bazénem plovoucím na hladině Lipna.

„Místo bývalého olympijského parku Rio – Lipno se do dvou let promění v exkluzivní resort s pětihvězdičkovým servisem služeb a komfortem světové úrovně,“ říká mluvčí projektu Martina Jašková. „Termín dokončení bytové části předpokládáme v prvním pololetí roku 2021, pokud nám klimatické podmínky dovolí dodržovat plánovaný harmonogram prací. Zároveň s výstavbou bytů bude realizována výstavba mola a hotelové části tak, abychom budoucí rezidenty nezatěžovali dalšími exteriérovými stavebními pracemi. Samotné dokončení designu a interiérů hotelu bude probíhat do roku 2022, kdy bude dokončen celý komplex,“ Důraz je podle ní kladen především na propojení s přírodou. To znamená, že při stavbě budou použity materiály typické pro šumavské stavby, čili dřevo, omítka, kámen.