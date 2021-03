Zdroj: Deník

„Ve sboru máme dvě soutěžní družstva mužů a jedno družstvo žen, každoročně se zúčastňují kolem dvaceti soutěží a celkem se jim daří. Děti jsou zapojené do celoroční hry Plamen pro mladé hasiče, ve které se umisťují na předních příčkách. Dva naši dorostenci dokonce postoupili na Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu,“ vylíčila Lenka Belanská, jednatelka a kronikářka SDH.

Jednotka požární ochrany má 20 členů a ti se pravidelně zúčastňují jak teoretických školení,tak praktických cvičení. Jednotka vyjíždí k požárům, k technické pomoci a také například k odstranění spadlých stromů, likvidaci obtížného hmyzu, otvírání zabouchlých dveří. Pomáhá i záchranné službě s transportem pacientů.

„V loňském roce například hasiči zasahovali u požáru bytu v Chlumu, kde příčinou byla závada na elektrickém sporáku a dále třeba u požáru lesa u obce Mirochov. Zajímavý byl výjezd k nálezu granátů z 2. světové války u hraničního přechodu z Chlumu do Rakouska. V covidové době přibyla do náplně povinností nutnost dezinfekce veřejných prostor a Domu s pečovatelskou službou,“ popsala, jak teď fungují dobrovolníci Lenka Belanská, která je u jednotky 36 let.

Hasičský sbor byl v Chlumu u Třeboně založený 30. listopadu 1885.V loňském roce tedy uplynulo 135 let od jeho vzniku, ale žádné oslavy se nekonaly. Svůj prapor si dobrovolníci pořídili až v roce 2015 u příležitosti 130. výročí založení sboru.

Lenka Belanská vzpomíná v této nelehké době na členy sboru a věří, že se brzy setkají. „Myslím si, že u nás ve sboru jsme dobrá parta lidí a kvůli covidu si již vzájemně chybíme. A tak nám všem přeji, abychom se již brzy mohli bez obav setkávat nejen na hasičských akcích,“ těší se.