Provozovnou se v těchto dnech nese kromě vůně vánočního cukroví i zvuk koled. Majitelka cukrárny a její dvě spolupracovnice tráví na nohou téměř dvanáct hodin denně. "Loni jsme pekli asi 130 kilogramů cukroví a letos to směrujeme přibližně na 100 kilogramů. Děláme celkem jedenáct druhů, to je o jeden více, než loni. Pečeme suché cukroví, ale i s nugátovým krémem nebo čokoládou," popsala majitelka cukrárny Šárka Hrdličková. Její cukroví znají nejen lidé v České republice a na Pražském hradě, ale putuje i do Spojených států amerických, Rakouska nebo do Anglie.