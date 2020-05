„Posezení pro zákazníky, kde si mohli dát kávu a zákusek, jsme museli zavřít. Můžeme prodávat pouze zboží, které si lidé odnesou s sebou. Je to znát, zákazníků je méně. Je tu až moc velký klid. Když přijde denně deset lidí, tak jsme za to rádi. Ale chodí sem nejen místní, jezdí i zákazníci třeba z Hradce nebo dokonce z Prahy,“ zmínil Zdeněk Sušický, který se svojí ženou cukrárnu provozuje.

„Výhodou je, že jsme oba v důchodu, takže tu situaci nějak ustojíme. Ale kdybychom neměli důchod, tak nevím nevím. Pracujeme tu celkem čtyři, zaměstnáváme dvě cukrářky. Teď pečeme jen dvakrát do týdne, dřív to bylo i od rána do noci. Padly i zakázky na svatební dorty a cukroví,“ dodal Zdeněk Sušický, který očekává, že se situace brzy zlepší.

Už teď má objednávky na srpnové svatby a po uvolnění opatření mohou přibýt i červnové a červencové. Posezení uvnitř cukrárny pak může otevřít v pondělí 25. května.