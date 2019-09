V sobotu se na Střední škole technické a obchodní v Dačicích slavilo už 125. výročí odborného vzdělávání.

V Dačicích oslavili 125. výročí odborného technického vzdělávání. | Foto: Deník / Lucie Váchová

Na podzim roku 1894 tu vznikla Průmyslová pokračovací škola, která byla určená pro všechny učně dačického školního obvodu, a to s menšími přestávkami až do konce druhé světové války. Výuka byla ukončena v červnu 1947 a odborná učňovská škola byla obnovena 1. září 1961. Od té doby funguje až do dnes.