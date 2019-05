Město se akcí připojilo k více než stovce míst, kde se ve stejný čas sešly tisíce lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Pěstitelé za svoje kakao, kávu nebo banány dostávají velmi málo zaplaceno a často navíc pracují v nedůstojných nebo dokonce nebezpečných podmínkách.

Na to reaguje hnutí fair trade, které usiluje o to, aby pěstitelé za své zboží dostávali dostatečné výkupní ceny. Jednou z konkrétních snah o prosazování fair trade je certifikace Fairtrade. Ta garantuje zapojeným pěstitelům minimální výkupní ceny a fairtradový příplatek, který mohou dle svého uvážení investovat do rozvoje své komunity. Díky zapojení do fairtradových družstev mohou pěstitelé posílat své děti do školy, zajistit si např. pitnou vodu nebo zdravotní péči nebo pěstovat šetrně s ohledem na životní prostředí.

Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si v košíku přinesou fairtradové a lokální potraviny. Může to být salát z fairtradové quinoi, fairtradový čaj či káva, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem či fairtradové banány. To vše mohou doplnit lokálními produkty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina od místního farmáře či farmářky.

„Atmosféra byla příjemná, společně jsme posnídali fairtradovou kávu, čaj, marmeládky s domácími palačinkami aj. dobroty. Pro děti byly připraveny fairtradové omalovánky a kvízy. Divadelní spolek Tyláček si připravil krátké scénky „Jak se snídá ve světě“. Loni se nás sešlo asi padesát, protože jsme začínali a letos už nás byl téměř dvojnásobek,“ uvedla organizátorka dačické snídaně místostarostka Katka Marková

„Zájem o Férovou snídani rok od roku roste. V roce 2011, kdy se piknik konal poprvé, se zapojilo 41 měst, loni už snídalo přes 8 100 lidí na 172 místech republiky. Máme radost, že odpovědnou spotřebou žije stále více lidí,“ uvedl Stanislav Komínek z nevládní organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která akci koordinuje.