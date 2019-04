První z nich se podle dačického místostarosty Jiřího Baštáře týká nové silnice k rodinným domům v Borku. "Tato komunikace slouží jako jediná přístupová komunikace k nově vybudovaným rodinným domům v této místní části. Její stav je v této chvíli nevhodný - špatná kvalita konstrukčních vrstev a jejich hutnění, nevhodné osazení obrub či jejich úplná absence," vysvětlil s tím, že prozatím na místě není prováděna základní údržba, jako opravy a zimní údržba, ačkoliv jsou nové rodinné domy už trvale obydleny. "Samotná realizace těchto prací se předpokládá v průběhu června až srpna,“ přiblížil.

Místostarosta také dále informoval, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravu mostu přes řeku Moravská Dyje ve Velký Pěčíně. "Most byl při obhlídce mostních konstrukcí posuzován v roce 2014 a z této obhlídky vzešla nutnost provést opravu mostní konstrukce do pěti let," sdělil Jiří Baštář a doplnil, že v roce 2018 vznikla projektová dokumentace, která je rozšířena i o přilehlou silnici. „Zde předpokládáme, že k uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky s vybraným dodavatelem dojde v průběhu května až června. Lhůta ukončení plnění je potom stanovena do 30. září,“ upřesnil místostarosta.