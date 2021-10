Křižovatka se podle jeho slov totiž řeší už 11 let. "Doufám, že nyní spory o její podobě nabraly konce a pojedeme dál. Nyní s výsledky referenda seznámíme Jihočeský kraj, který je investorem stavby a pak se budeme snažit, aby se tím nastartovalo dokončení obnovy Palackého náměstí," uzavřel starosta Dačic.

Lidé tak vyjádřili svůj názor a samospráva přesně ví, co chtějí. "To referendum pojali za své, proto jich přišlo tolik. Dali jasně najevo, že jim leží na srdci bezpečnost této křižovatky, především dětí, které se těmito místy pohybují," konstatoval.

Jak potvrdil dačický starosta Karel Macků, s tímto výsledkem počítal. "Tento výsledek jsem očekával. Podpora tohoto řešení je výrazná, je to skvělé, protože nás to jasně směřuje k dalším krokům," popsal.

Obyvatelé rozhodli, že by v centru měli raději tradiční křižovatku řízenou chytrými semafory. Kruhový objezd v hlasování doslova pohořel. Celkem 3 092 oprávněných voličů vybralo klasické křížení se světelným signalizačním zařízením, které má být v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu a má zaručit plynulý provoz.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.