Jindřichův Hradec – Rada města na svém jednání v minulém týdnu řešila opravy silnic v jindřichohradecké místní části Buk.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Vít Šimánek

„Vyhlásili jsme veřejnou zakázku na tři úseky tamních silnic. Rádi bychom po pracích na kanalizaci udělali celoplošné pokrytí asfaltem na těch silnicích, které jsou v našem majetku,“ uvedl radní Bohumil Komínek s tím, že by město tuto zakázku mělo rádo hotovou ještě letos, a to do druhé poloviny listopadu.