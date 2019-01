Jindřichův Hradec - V Domově seniorů vymýšlejí pro klienty nejrůznější aktivity. Přesvědčit se můžete při dnu otevřených dveří.

Seniorhry. | Foto: DS Otín

Otín Senioři, kteří bydlí v Domově seniorů v Otíně, pravidelně navštěvují aktivizační tvořivé dílny, trénují paměť nebo také jemnou motoriku. Jak se jim tato každodenní píle vyplácí, ukázali na prvním ročníku Senior her.

Jak ale říká vedoucí úseku přímé péče domova Miroslava Čopáková, předcházela tomu ovšem řádná příprava. „Málokdo si totiž umí představit, kolik detailů je potřeba vypilovat, aby taková událost, které se zúčastní velké množství lidí, běžela jako po másle. Jak říká známý citát, být připraven je první předpoklad úspěchu," míní.

Třicet klientů soutěžilo na sedmi stanovištích, kde si mohli vyzkoušet své dovednosti v různých oblastech. Otestovali své chuťové buňky, vyzkoušeli, jak jsou na tom s jemnou motorikou, potrénovali paměť nebo poznávali bylinky. „Užívali si to náramně. Bylo vidět zapálení pro hru, spokojenost a radost s dojetím, které přišly s vyhlašováním vítězů," popsala Miroslava Čopáková.

Ceny si neodnášeli jen vítězové, ale každý soutěžící obdržel pamětní list a malou pozornost. Odpoledne si všichni mohli užít oblíbené grilování, při kterém občas vysvitlo i sluníčko, které zpříjemnilo již podzimní počasí.

Součástí Senior her bylo i vyhodnocení letní soutěže s názvem Květinové luštění, kdy byla cena pro vítěze opravdu sladká, a to bábovka, kterou klienti pomáhali upéct. Druhá bábovka byla předána jako poděkování studentům Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci oboru Sociální činnost, kteří se klientům domova celý den věnovali jako asistenti.

„Byl to krásný den a ještě krásnější je, že si ho lze takto užít i v pokročilém věku. Dovolíme si opět citovat: „Mnozí lidé jsou staří už ve třiceti, zatímco jiní jsou v osmdesáti ještě mladí. Duch určuje stav těla, a to úplně stejně jako fantazie architekta, návrháře nebo sochaře dává tvar hmotě." My určujeme kvalitu našich dnů a dáváme jim punc nezapomenutelnosti a výjimečnosti. Takže, ať jich máme ve svém životě co nejvíce, právě takových, jako byl právě třeba tento," přeje všem Miroslava Čopáková.

Přesvědčit se o tom, co vše v otínském domově pro klienty připravují, může kdokoli při Dnu otevřených dveří již v úterý od 13 do 17 hodin.