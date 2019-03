Čapí hnízdo v obci Dubné bývalo pro lidi pozoruhodné tím, že zde sídlil letitý čáp bílý, pojmenovaný Max. Vloni už ale více než 13letý opeřenec do hnízda nezavítal. Hnízdo, které díky kamerám sledují ročně tisíce lidí, je tak opuštěné. Prozatím.

Nejen místní totiž doufají, že čápi letos ještě přiletí a na kostele zahnízdí.

Zatímco v předchozích letech už mělo hnízdo na dubenském kostele svého pravidelného nájemníka, letos je hnízdo ještě stále prázdné.

Podle Starostky Dubného Boženy Kudláčkové jsou tak místní plni očekávání. „Vyhlížíme je a jsme smutní, že tu čápi zatím nejsou, ale s tím nic nenaděláme. Vloni už čapí sameček Max, který sem létal pravidelně, nepřiletěl, zřejmě uhynul, a potom přiletěl jeden mladý pár, ale jen na chvilku,“ zmínila starostka.

A stejná situace se opakuje i letos. I když kamery, které hnízdo snímají, zachytily čtvero čapích návštěv, trvale obsazené hnízdo není.

Petr Veselý z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vysvětloval, že tím důvodem, proč je hnízdo už druhý rok bez trvalého obyvatele, může být jeho špatný stav. „Čápi jsou schopni stav hnízda zhodnotit,“ uvedl. Dodal, že to ale neznamená, že by hnízdo zůstalo prázdné. „Mladé páry vezmou místem zavděk. Každý čáp je rád, když je hnízdo udělané,“ dodal ornitolog.

Řešení možného problému je přitom v plánu už na letošní rok. Jak uvedla starostka obce, hnízdiště černobílých zvěstovatelů jara bude mít nový základ. „Letos hnízdo sundají a na podzim, až čápi zřejmě odletí, pokud tady tedy nějací zahnízdí, tak se udělá základ a čápi si ho dopletou,“ vysvětlovala Božena Kudláčková s tím, že sundané může být hnízdo až po odletu čápů z toho důvodu, že jsou čápi chránění.

A existuje ještě nějaká naděje, že by sem třeba přiletěla samička, kterou si Max v roce 2015 vyhlédl, když jeho tehdejší družka uhynula na otravu. „Většinou je to tak, že oba mají vztah k danému místu. I když Max třeba zahynul, samička by na hnízdo dorazila, klapala by, aby někoho nalákala, takže si spíš myslím, že už také uhynula,“ zamýšlel se budějovický vědec a pokračoval. „Je ale také možné, že za ty tři roky, co s Maxem byla, že si k místu vztah nevytvořila a pak by se odlákat dala,“ dodal Petr Veselý se smíchem.