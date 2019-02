Staré Hobzí – V katastru Starého Hobzí pokračují práce na likvidaci kůrovcové kalamity.

Těžba v lese napadeném kůrovcem. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Jako obec vlastníme padesát hektarů lesa a smrkové porosty jsou napadené broukem. Nadále probíhá velké plošné kácení,“ popsal kritický stav ve Starém Hobzí starosta Milan Čermák. Podle jeho slov jsou vytěžené plochy postupně zalesňovány sazenicemi listnatých stromů, vysazují však i smrk. Existuje předpoklad, že by se situace měla do dvaceti let zlepšit. Nové lesy budou již smíšené.



„Správce lesa Kamil Kupec uvádí, že by napadené stromy měly být ideálně vytěžené ještě v tomto roce. To ale zatím není v našich reálných silách. Spíš to vidím na dva roky,“ informoval o řešení kůrovcové kalamity starosta Starého Hobzí.



Jak dále zmínil, zajišťuje lesní správce také obchod s dřívím. Část vytěžených smrků je využita v obci na samovýrobu nebo jako palivo pro občany.