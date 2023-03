/VIDEO/ Už za týden ukřižují v klášterní zahradě v Českém Krumlově Ježíše, a tak se v pátek v sále hořického kulturního domu zkoušelo jako o život. Pod režijním dohledem Jakuba Barana se tam odehrála první dílčí zkouška mluvených rolí pašijí. V té hlavní se letos představí Jakub Suchánek, roli Marie nastudovaly Věra Kolouchová a Vlaďka Dvořáková.

Zkouška pašijových her v sále kulturního domu v Hořicích na Šumavě. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Jakub Baran věnoval velkou pozornost dvojici Ježíš-Marie a musím říct, že pro mě to bylo představení,“ přiblížil atmosféru na zkoušce Miroslav Kutlák ze Společnosti pro zachování Hořických pašijových her. „Bylo úžasné práci režiséra pozorovat. Herci k tomu přistupovali s vážností a respektem a bylo vidět a slyšet, že to není opravdu jednoduché, chcete-li, aby divák pochopil, ale i mnohdy pocítil, co mu sdělujete.“

Po vorařích chtějí na seznam UNESCO Pašijové hry z Hořic na Šumavě

Došlo i ke zkoušce rolí ve Velké radě. „Proběhl tedy duet Annáše a Kaifáše. Annáš, resp. Gerhard Scherhaufer, zkušený matador pašijí, a Kuba Baran, který alternoval Kaifáše, předvedli, jak to má vypadat. Postupně se dle scénáře zapojovali i ostatní ve velké radě.“ Svou roli Piláta Pontského si vyzkoušel také Josef Varhaník a od režiséra se mu dostalo velké pochvaly za přednes a celkový herecký projev. „Heroda ztvárnil Stanislav Tonar, který text perfektně umí a šlo pouze o sílu hlasu, aby divák slyšel i v zadních řadách,“ přidal další postřehy Miroslav Kutlák.

On sám se ujme role Jidáše. „Když přišla řada na Jidášův falešný polibek, krásné představení pro mě skončilo,“ přiznal. „Moc mi to nešlo, ale slibuji, že to natrénuji podle představ režiséra.“

Příznivci pašijí z Evropy se sjedou do Hořic na Šumavě, kolébky pašijových her

Druhá zkouška, už v širším ansámblu, bude příští sobotu a na květnou neděli 2. dubna už se spolek přesune do Českého Krumlova, kde pašijové hry předvedou před publikem, a to v 15 hodin v komorním prostoru zadní klášterní zahrady. Další představení jsou naplánovaná na 3. června a 10. června 2023 v amfiteátru v Hořicích.