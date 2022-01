V Hradci chybí útulek pro opuštěná zvířata. Změna je na obzoru

Podle informací tiskové mluvčí jindřichohradecké radnice Elišky Čermákové je vše zatím v počátcích. Radní nyní schválili návrh zadání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci stavby záchytné stanice pro opuštěná zvířata. Eliška Čermáková přiblížila, že by se mělo jednat o venkovní kotce pro šest až deset psů, dále buňky pro karanténu psů a koček a také místo pro kočky po karanténě. Těch by měl útulek pojmout až 15. Chybět samozřejmě nesmí prostor na uskladnění krmiva, čistících prostředků či zázemí pro obsluhu. Záchytná stanice by měla vyrůst na pozemku města, který sousedí se stávajícím areálem Služeb města Jindřichův Hradec na Jiráskově předměstí.

Právě výběr místa byl podle místostarosty Radima Staňka jednou ze zásadních věcí. "Mluví se o tom dlouho. Vytipování vhodné lokality také trvalo. Samozřejmě to nemůže být v dosahu bytové zástavby," uvedl s upozorněním na očekávaný zvýšený hluk. Zvolené místo za areálem Služeb města by ale vyhovovat mohlo. Radim Staněk doufá, že pokud se vše podaří podle plánu, mohlo by se se stavbou začít v příštím roce. "Kdyby to šlo opravdu hodně dobře, pak třeba i o něco dřív," dodal.

Radost, i když zatím jen opatrně, projevuje předsedkyně spolku Cibela Petra Jirsová. "Pokud by se to opravdu podařilo, budeme rádi a celé to vítáme a podporujeme," říká. Spolek Cibela se od roku 2007 věnuje péči o opuštěné psy a kočky nejen z Jindřichova Hradce, ale i širšího okolí. V současné době mají jeho členové v péčí asi dvě desítky koček a jednoho psa, kteří čekají na umístění do rodin.

Záchytná stanice bude podle informací z radnice primárně určená pro psy a kočky odchycené v Jindřichově Hradci, nepočítá se tedy s tím, že by sloužila i k umístění zvířat z širokého okolí. Ta tedy budou i nadále v případě potřeby umísťována do dalších útulků podle aktuálních volných kapacit, jako tomu bylo například v případu odebraných psů z množírny v Plavsku.