Pro město Jindřichův Hradec zajišťuje sběr a svoz potravinářských olejů a tuků společnost EKO-PF. Jak informovala mluvčí Radnice Eliška Čermáková, ve městě je celkem rozmístěno 21 nádob, do kterých občané vhazují v uzavřených obalech odpadní oleje a tuky z kuchyní. Přibude jich dalších jedenáct.

Jedna z nádob na použité kuchyňské oleje a tuky v Jindřichově Hradci. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Město hradí společnosti částku 500 korun bez DPH za rok a sběrnou nádobu.

„Protože je ale o nádoby na tuky velký zájem, dohodlo se město se společností, že nádoby budou umístěny ještě na dalších třinácti místech, a to především v místních částech. Ze současného počtu 21 nádob by tak nově bylo ve městě a místních částech umístěno celkem 34 ks nádob na oleje a tuky,“ řekl místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk.

Službu navíc bude společnost nově poskytovat zdarma. Rada města proto schválila dodatek smlouvy o spolupráci.

Smyslem této služby je zamezit vylévání potravinářských olejů a tuků do kanalizace, kterou značně zanáší, podporují korozi stěn, komplikují funkci plováků a tím následně způsobují problémy čistírně odpadních vod. Vylité v přírodě působí zdravotní problémy zvířatům a odložené v komunálním odpadu prodražují tuto službu. Sebrané oleje se čistí a používají jako přísada do biopaliv a část zpracuje kosmetický průmysl.

Dodržujte tato pravidla: - oleje a tuky shromažďovat ve vhodných plastových uzavřených obalech, - oleje a tuky nikdy nevylévat přímo do nádoby, - nepoužívat jiné obaly než plastové, - plné obaly do nádoby ukládat opatrně, pevně uzavřené a uzávěrem vzhůru, - pro vložení odpadu použít vkládací otvor, případně po vložení zavřít víko, - odpad neukládat mimo nádoby (v případě plné nádoby, je možné tyto odpady odložit na sběrném dvoře), - s vloženými odpady nemanipulovat a nezcizovat je, - do nádob neukládat jiné odpady a zvláště NE ropné oleje a tuky! Zdroj: www.jh.cz

Kde v současné době najdete sběrné nádoby na tuky:

Sídliště Vajgar separační stání před MŠ u čp. 562

Sídliště Vajgar separační stání před bývalým výměníkem, proti čp. 664

Sídliště Vajgar tzv. Kosův Dvůr, separační stání pro sklo

Sídliště Vajgar separační stání čp. 716, Řečička

Sídliště U Nádraží separační stání u čp. 789

Sídliště Hvězdárna separační stání, Hvězdná čp. 56

Sídliště Hvězdárna separační stání, Kosmonautů čp. 28

Sídliště Hvězdárna separační stání, Na Točně čp. 7

Mládežnická separační stanoviště čp. 165

Sládkův kopec separační stanoviště čp. 1132

Sídliště Pod Kasárny separační stání, Anglická čp. 1213

Jakubská separační stání mezi čp. 206 a čp. 248

Otín - Jitka separační stání u čp. 66

Na Palici u garáží, č.p. 322

Pravdova ve dvoře, u č.p. 1125

Tovární separační stání u čp. 752

Děbolín u motorestu, čp. 23

Radouňka Na Kopečku 3, u zastávky BUS

Matná náves, čp. 35

Buk u zastávky BUS, čp. 71

Dolní Skrýchov u čp. 35, rozcestí u zastávky