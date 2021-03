Informace potvrdila Vendula Talknerová z Odboru správy majetku města Jindřichův Hradec. Jedná se černé nádoby o objemu 240 litrů. "Do nádob mohou občané vhazovat prázdné a čisté kovové obaly, jako např. plechovky od nápojů, konzervy od potravin, psí konzervy, kovové uzávěry od sklenic, drobný kovový odpad apod. Do těchto nádob nepatří kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů či jiných nebezpečných látek a znečištěné obaly se zbytky potravin. Tyto obaly odevzdejte ve sběrném dvoře U Cihelny," upřesnila Vendula Talknerová.

Na sídlištích přibývají hnědé kontejnery na bioodpad. Do těchto nádob mohou obyvatelé vhazovat rostlinné odpady z přípravy zeleniny, ovoce, pokojové rostliny a zeminu, piliny či čajové sáčky. "Tímto velmi apelujeme na občany, aby do hnědých nádob na bioodpad nevhazovali jiný odpad, než pro který je určený. Do nádob rozhodně nepatří směsný komunální odpad a ani žádné nerozložitelné obaly. Prosíme, vysypte bioodpad přímo do nádoby a nevhazujte bioodpad v igelitových sáčcích nebo ve skleněných obalech," apeluje Vendula Talknerová.

Bioodpad se podle ní sváží rovnou na kompostárnu a nedochází k žádnému dalšímu třídění odpadu. "Je opravdu důležité, aby bioodpad neobsahoval další nežádoucí příměsi. Z bioodpadu vzniká na kompostárně velmi cenná surovina – kompost, který si mohou následně odebírat i samotní občané," vysvětluje.