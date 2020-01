Stavět se v letošním roce bude jen 400 chybějících metrů stezky mezi Matnou a Frankovým dvorem, nejméně pět dalších projektů je však v přípravě.

Ilustrační - cyklistika | Foto: redakce

Už několik let je v řešení stezka pro cyklisty a chodce, která by vedla od skateparku poblíž vlakového nádraží až do Dolního Skrýchova. V letošním rozpočtu města je na její projektovou dokumentaci připraveno 350 tisíc korun.