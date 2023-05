Odpor proti mozaikovitému sečení sílil především v místních částech Jindřichova Hradce. „Jedním z argumentů byly alergie, protože když kvetou trávy, alergikům to může způsobovat problémy. Pak jsou to klíšťata a problémy s venčením psů, protože malí psi do vysoké trávy nejdou a ti velcí pokud tam vykonají potřebu, tak jejich exkrementy nejsou vidět a snadno do nich pak někdo šlápne,“ vyjmenoval Petr Hesoun z odboru životního prostředí. Námi oslovené obyvatele lokality sídliště U Nádraží vyšší tráva nijak neomezuje. „Nemám s tím problém. Myslím si, že pro přírodu je to potřeba. Jediné, co bych vytkla je, že by se tráva asi nemusela nechávat růst tady kolem těch sušáků na prádlo,“ poznamenala paní Naďa. „Vůbec mi to nevadí a nic proti tomu nemám, protože na chalupě mám také vysokou trávu, takže jsem zvyklá. Přírodě to určitě prospívá,“ reagovala další z obyvatelek.

Nevysečené plochy lépe zadržují vodu v krajině a hlavně poskytují potravu pro hmyz, kterého je ve městech stále méně. „Nápad vznikl v době, kdy republiku trápila velká sucha a v okamžiku, kdy se posekal trávník, tak zežloutl. A pak je to také o tom, že v trávníku, který má tři centimetry, žije daleko méně hmyzu, než ve vysoké trávě,“ vysvětlil Petr Hesoun.

Mozaikovité sečení je v posledních letech oblíbeným trendem. Kromě Jindřichova Hradce se s ním setkáte také v Českých Budějovicích nebo Písku.