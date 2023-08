Majitel prodejny Filip Hron už několik let provozuje internetový obchod s produkty z konopí a chtěl své zboží více přiblížit lidem. „V Jindřichově Hradci jsem se narodil a žil zde přes 20 let. Kromě sídla mojí firmy mě k tomuto místu stále pojí i četné přátelské vztahy se skvělými lidmi. V neposlední řadě jsem si také říkal, že místní přívrženci konopí by si zasloužili určitě více, než mít možnost kupovat výrobky pouze v automatu nebo večerkách, kde je v drtivé většině případů k dostání zboží nízké kvality,“ popsal svoji motivaci.

Konopný obchod Filipa Hrona nabízí svým zákazníkům široký výběr produktů. „Od kapek a olejů, přes kapsle, potraviny a kosmetiku z konopí, až po sušené květy, vaporizéry, cartridge a kratom. Výrobky jsou určené nejen všem plnoletým osobám, ale také i našim čtyřnohým kamarádům. Pro pejsky a kočičky totiž máme přichystané speciální širokospektrální CBD oleje,“ přiblížil majitel prodejny.

Možného zneužití svého sortimentu se prý neobává. „Na kamenné prodejně obsluha samozřejmě vyžaduje platný doklad totožnosti pro ověření plnoletosti zákazníka. Podobným způsobem je zapotřebí se ověřit i při nákupu online na našem e-shopu www.miraclecbd.cz, kde verifikaci provádí automatizovaný systém, který nabízí několik možností ověření. Přestože legislativa v současné chvíli takovou povinnost neukládá, pokládáme za nezbytné zachovávat morální etiku i v tomto byznysovém segmentu,“ řekl Filip Hron a dodal, že konopí ani kratom dětem do ruky rozhodně nepatří a proto chce jít příkladem.

Kolemjdoucí si neobvyklou prodejnu v centru města často fotí a podivují se nad jejím názvem. „Všimla jsem si toho už před několika dny, když jsem šla kolem. Osobně mi konopí nevadí, když bude sloužit jen pro léčebné účely a nebudou si ho moct koupit děti nebo mladí. Sama znám několik lidí, kterým konopné produkty pomáhají, takže proč ne,“ odpověděla na dotaz Deníku obyvatelka města Pavlína Klimešová. Ne každý ale nový obchod vítá. „Myslím si, že by to u nás nemělo být, když si to někdo chce koupit, tak ať si to řeší přes internet, ale nelíbí se mi taková prodejna v centru města. Za chvíli tady budeme jako na Jamajce,“ zhodnotil novinku Martin Prokeš.

O léčebných účincích konopí se mluví už od nepaměti. Rostlina se používá především při zažívacích potížích, onemocněních nervového sytému, duševních poruchách, chronických bolestech i zánětech. Stále častěji začíná pronikat také do oficiální medicíny. „Naši zákazníci si zboží chválí především pro jeho terapeutické uplatnění při problémech se spánkem, nahromaděném stresu, úzkostech nebo depresi. Pozitivní působení kanabinoidů v rovině zdraví fyzického oceňují především jednotlivci, kteří se potýkají s chronickými bolestmi nebo oslabeným imunitním systémem,“ upřesnil Filip Hron s tím, že účinky konopí na tyto, ale i mnohé další neduhy, jsou podložené řadou odborných studií.