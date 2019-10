Změny na klíčových postech hradeckého úřadu ještě nejsou zcela u konce. Zatím totiž není jasné, kdo ve funkci vedoucího školství nahradí Jitku Čechovou, která se stala ředitelkou Vzdělávacího a kulturního centra, nové organizace, která zastřešuje hvězdárnu, Dům gobelínů a muzeum fotografie.

Hvězdárna - V současné době se dokončuje rekonstrukce hvězdárny za více než 50 milionů. Otevřít by se měla už 15. ledna 2020.

„Termín přihlášek jsme prodloužili, abychom měli možnost jakéhosi širšího výběru,“ sdělil starosta Stanislav Mrvka.

Na další důležitý post, do funkce vedoucího odboru rozvoje a investic, se už vhodný kandidát nalezl. „Jeho jméno ale zveřejníme až poté, co jeho jmenování ve středu projednají radní, dřív by to nebylo seriózní,“ uvedl starosta.

Výběr vedoucího odboru rozvoje úřad opakoval, při prvním pokusu vhodného kandidáta nenalezli. „Tentokrát se přihlásilo sedm zájemců,“ přiblížil tajemník městského úřadu Karel Holý.