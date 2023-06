/VIDEO/ Letiště Jindřichův Hradec nabízí v těchto dnech úchvatnou podívanou. Od čtvrtka do soboty se zde koná Mistrovství České republiky v akrobatickém létání. Piloti soutěží v několika disciplínách a na nebi předvádějí dechberoucí kousky. Mezi přihlášenými je také náš nejlepší reprezentant v leteckém akrobatickém sportu Martin Šonka.

Letiště Jindřichův Hradec hostí Mistrovství České republiky v akrobatickém létání. | Video: Jana Urbanová

Letiště zůstává během soutěže otevřené a kdokoliv tak může přijít obdivovat umění vzdušných akrobatů.

Do soutěže bylo ve čtvrtek přihlášených 21 pilotů, kteří postupně poměří síly ve čtyřech kategoriích, od základní Sportsman po nejvyšší Unlimited. "Piloti létají v imaginárním čtverci, který je zhruba kilometr na kilometr. Ti nejlepší mohou létat 200 metrů nad zemí, méně zkušení piloti pak od 600 metrů výš. Vstupní rychlost do některých figur je až 300 kilometrů v hodině. Nezdá se to, ale akrobacie je velmi fyzicky náročná," zdůraznil ředitel závodu Aleš Ferra starší. Piloti létají sestavu povinnou, ale i tajné, které nemají možnost si předem natrénovat.

Zdroj: Jana Urbanová

Účastníci mistrovství si své sestavy zkouší nejprve na zemi. Jejich kreace pro laika působí legračně a připomínají spíše bojové umění. "Jde o důležitou část přípravy jednotlivých figur. Představujeme si, že sedíme v letadle, vidíme křídla, trénujeme si pohledy. Někteří piloti si dokonce nechávají vytisknout na zem okolí letiště a chodí si po něm, aby věděli, kde je jaká vesnice a opravdu to pomáhá. Obzvlášť, když přiletíte na cizí letiště, kde nejste doma. Nekoukáme totiž nahoru, protože tam je jen modro, ale za sebe," vysvětlil zkušený pilot Martin Šonka, který se momentálně připravuje na zářijové mistrovství Evropy.

Pozornost na stojánce poutá ruský stroj Jak-55 v barvách trikolóry, vyrobený v roce 1989. "Má rozhodně ojedinělý zvukový projev a nejsilnější motor 400 koní. S tímto letadlem soutěžíme na závodech tři piloti. Létáme s ním první sezónu, takže se vzájemně snažíme sžít a naučit se s tímto strojem létat. Musím říct, že je to velká zábava" konstatoval pilot Václav Zedníček, který s leteckou akrobacií začal před pěti lety. Dalším z výrazných účastníků mistrovství je i další ruský letoun Suchoj Su-29, který má vystřelovací sedačky, podobně jako stíhací letadla.

Jindřichohradecká radnice v souvislosti se soutěží na letišti upozorňuje obyvatele města na zvýšenou hladinu hluku. Vzhledem ke stížnostem budou lety probíhat v omezeném režimu. Ve čtvrtek a v pátek maximálně do 18 hodin a v sobotu do 16 hodin. „Obyvatelům se za zvýšený hluk omlouváme a budeme se snažit rozlosovat lety tak, aby nejhlučnější letadla létala dopoledne. Současně ale všechny zveme na letiště, aby se přišli podívat, že je letecká akrobacie krásná podívaná,“ pozval ředitel závodu Aleš Ferra st.