Ředitel jindřichohradecké nemocnice Miroslav Janovský.Zdroj: Deník/ Renata KočíJaká je aktuální situace ohledně covidu v jindřichohradecké nemocnici?

V současné době není v naší nemocnici hospitalizován žádný pacient s covidem.

Objevuje se u pacientů stále mutace delta?

Téměř u všech pacientů s covidem se jedná o mutaci delta. V rámci testování klientů v posledních dnech výrazně přibývá pozitivních výsledků u testovaných PCR metodou. Většina těchto občanů je neočkovaných.

Přichází lidé se zájmem o očkování proti covidu, nebo již zájem výrazně poklesl?

Rozhodně není dobře, že nejen u nás, ale v celé republice výrazně klesá zájemců o očkování a to i přesto, že očkujeme každý den i příchozí neregistrované zájemce. Denní kapacita našeho očkovacího centra v nemocnici je cca 250 lidí a v prvních dnech tohoto týdne byl denní počet očkovaných pod 100, což není ani desetina počtu očkovaných v červnu i počátkem července. Takže zájem výrazně poklesl.

Jaká věková kategorie se přichází očkovat?

Nyní se přichází očkovat více děti školního věku, aby se vyhnuli testování ve škole a dál i občané, kteří v minulých měsících prodělali covid a nyní jsou již po uplynutí rekonvalescence připraveni se nechat očkovat.

Předpokládáte, že se situace zhorší s příchodem nového školního roku?

Myslím si, že situace se i v následujících měsících bude zhoršovat, ale rozhodně to nelze spojovat jen s příchodem nového školního roku. Obecně lze říct, že to je otázka návratu společnosti do normálního režimu spojená s větší mobilitou lidí.

Myslíte, že proočkovanost pomohla zabránit šíření viru?

Jsem přesvědčen, že očkování zásadně pomohlo k výraznému omezení šíření covidu. Myslím si, že dosažení ještě vyšší proočkovanosti by přispělo ke zvládnutí epidemie, včetně minimalizace dopadu do hospitalizace nemocných v nemocnici a tím i snížení počtu zemřelých.

Jak jste v létě relaxoval?

Po dvou letech se mi podařilo vzít si týden dovolené a strávit ho příjemně ve společnosti letitých sportovních italských kamarádů v městečku, které je proslavené houbami a ležícím na trojmezí Toskánska, Regio-Emilia a Ligurií. Mohl jsem si to dovolit i díky očkování. proti covidu.