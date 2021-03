Podle lékařů je vhodná doba pro vyšetření protilátek minimálně 3-4 týdny od prvních příznaků onemocnění nebo 3-4 týdny po očkování. "Stanovení protilátek IgG umožňuje potvrzení proběhlé infekce COVID-19 nebo bezpříznakový kontakt s virem SARS CoV-2 nebo potvrzení tvorby protilátek po očkování," zdůvodňuje jindřichohradecká nemocnice.

Vyšetření protilátek ale není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Tento test vyjde na 500 korun. Nemocnice žádá samoplátce, aby při platbě za vyšetření platili bezhotovostním převodem.

Vyšetřovat na protilátky se bude od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 15.00 hodin. Rezervovat si odběr lidé musí přes rezervační systém. Výsledek vyšetření bude sdělen formou SMS do 1- 3 pracovních dnů. Tištěný výsledek je možné si vyzvednout ve vyšetřující laboratoři OLM (Oddělení lékařské mikrobiologie) Nemocnice J. Hradec v pracovní dny od 6:00 – 15:00 hodin.

Nemocnice Jindřichův Hradec