Jindřichův Hradec - Zakázku na zpracování projektu, který řeší úpravu nevzhledné zastávky MHD a celého prostranství kolem ní, zadali radní.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Stulír Drahomír

Do konce letošního listopadu by měl vzniknout projekt, který by navrhoval stavební úpravy prostoru zastávky městské hromadné dopravy v Jáchymově ulici poblíž středního odborného učiliště, konkrétně v místech mezi Kasárenskou a Dělnickou ulicí.