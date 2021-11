Záměrem investora je výstavba bytového domu v místě bývalého tenisového kurtu, objekt má mít čtyři nadzemní podlaží s celkem devatenácti bytovými jednotkami.

Včetně sklepů a parkoviště

Jak informovala mluvčí města Jindřichův Hradec Eliška Čermáková, na pozemku investora o výměře 818 metrů čtverečních by měl být postaven samotný bytový dům, objekt skladů a sklepních kójí. „Všechna potřebná parkovací místa navrhuje investor stavby vybudovat na nedalekých pozemcích města,“ zmínila s tím, že na nich by kromě 22 parkovacích míst potřebných pro bytový dům vzniklo také dalších 18 stání navíc. „V rámci stavby parkoviště by investor nechal vybudovat také stanoviště pro nádoby na separovaný odpad,“ dodala Čermáková.

Jak doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk, parkoviště je navrženo se zasakovací technologií pískových a štěrkových roštů a po kolaudaci by bylo za celkovou kupní cenu tisíc korun převedeno městu.

Na řadě je zastupitelstvo

„Rada města udělila souhlas se stavbou a souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí týkající se odkupu vybudovaného parkoviště. Tuto smlouvu ještě musí schválit zastupitelé,“ uzavřel místostarosta.